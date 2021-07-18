Женщина-трансгендер Элисон Пёркинс, принявшая участие в региональной квалификации к Открытому чемпионату Великобритании, столкнулась с угрозами и оскорблениями в свой адрес. Ей пришлось покинуть турнир раньше времени. Она прокомментировала травлю, которой ее подвергли.

«Да, это было больно и принесло много страданий. Чтобы причинить вред, нужно всего несколько тысяч человек, и мне может потребоваться время, чтобы оправиться от такого рода вещей. Однако мне нравится думать о хорошем, а не циклиться на плохом. Я буду сражаться и безусловно вернусь. На данный момент я просто надеюсь, что людям понравится Открытый чемпионат Великобритании. Я настроена позитивно.

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То, что происходит вокруг меня, вернется обидчикам бумерангом. У меня было много битв в жизни. В некоторых из них я сражалась до конца, другие этого не стоят. Конечная цель для меня важнее», – сказала Элисон.

Элисон – первая женщина-трансгендер в истории гольфа.

На Олимпиаде в Токио женщина-трансгендер выступит в соревнованиях по тяжелой атлетике.

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