12 сентября старейший гольф-клуб России Moscow Country Club Golf Resort примет первый Международный турнир по гольфу, организованный компанией North Star Media. В турнире выступят сильнейшие гольфисты, участникам мероприятия понадобится немалая доля удачи, ведь турнир пройдет в неожиданном и очень увлекательном формате Las Vegas Скрэмбл.

В соревновании поучаствуют не только профессионалы, но и любители. В их числе:

представители деловой и политической элиты, дипломатического сообщества;

представители инвестиционных фондов, топ-менеджеры международных компаний, представители благотворительных фондов;

актеры, музыканты, спортсмены, медийные личности.

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Также в рамках ивента пройдет «Гольф клиника» – турнир-обучение для новичков с тренером PRO уровня.

Программа:

10:00-12:00 (мск) – завтрак (фуршет);

11:00 – регистрация на основной турнир (до 90 человек, по 5 в команду; 18 лунок);

12:00 – начало турнира;

13:00-14:00 – «Гольф клиника» (до 20 человек);

14:00-15:00 – «Гольф клиника» (до 20 человек);

15:00 – фуршет (DJ программа);

17:00-17:30 – награждение;

18:00 – развлекательная программа.

Moscow Country Club Golf Resort создан в 1993 году. Клуб располагает первым в России 18-лучным полем. Он находится в экологическом районе Подмосковья Нахабино.

Гольф-поле спроектировано знаменитой американской династией архитекторов Трент Джонс.

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