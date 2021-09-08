12 сентября старейший гольф-клуб России Moscow Country Club Golf Resort примет первый Международный турнир по гольфу, организованный компанией North Star Media. В турнире выступят сильнейшие гольфисты, участникам мероприятия понадобится немалая доля удачи, ведь турнир пройдет в неожиданном и очень увлекательном формате Las Vegas Скрэмбл.
В соревновании поучаствуют не только профессионалы, но и любители. В их числе:
- представители деловой и политической элиты, дипломатического сообщества;
- представители инвестиционных фондов, топ-менеджеры международных компаний, представители благотворительных фондов;
- актеры, музыканты, спортсмены, медийные личности.
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Также в рамках ивента пройдет «Гольф клиника» – турнир-обучение для новичков с тренером PRO уровня.
Программа:
- 10:00-12:00 (мск) – завтрак (фуршет);
- 11:00 – регистрация на основной турнир (до 90 человек, по 5 в команду; 18 лунок);
- 12:00 – начало турнира;
- 13:00-14:00 – «Гольф клиника» (до 20 человек);
- 14:00-15:00 – «Гольф клиника» (до 20 человек);
- 15:00 – фуршет (DJ программа);
- 17:00-17:30 – награждение;
- 18:00 – развлекательная программа.
- Moscow Country Club Golf Resort создан в 1993 году. Клуб располагает первым в России 18-лучным полем. Он находится в экологическом районе Подмосковья Нахабино.
- Гольф-поле спроектировано знаменитой американской династией архитекторов Трент Джонс.
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