Британский актер Том Фелтон, известный по роли Драко Малфоя в «Гарри Поттере», попал в больницу. Фелтон потерял сознание во время матча по гольфу знаменитостей перед 43-м Кубком Райдера.

Когда Фелтона увезли с поля для гольфа, он был в сознании, но сам двигаться не мог и лежал на носилках. Накануне – 22 сентября – Фелтон праздновал свое 34-летие, пишет Golf Digest

Актер выступал вместе с хоккеистом Теему Селянне против хоккеиста Майка Эрузионе и олимпийского конькобежца Дэна Дженсена.

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Том не только актер, но и певец. Его первый альбом вышел в 2008 году.

Во время съемок в «Гарри Поттере» Тому приписывали роман с Эммой Уотсон, но актеры утверждают, что они просто друзья.

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