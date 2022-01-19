Eurosport приготовил подарок любителям гольфа! Европейский тур PGA, который открывает новую страницу в своей истории, будет эксклюзивно показан в приложении Eurosport Player в полном объеме.
С 2022 года PGA European Tour получит название DP World Tour. Это произошло в рамках соглашения о титульном спонсорстве с DP World, о котором было объявлено в ноябре 2021 года. Исторически же тур-2022 станет 51-м сезоном турниров по гольфу с момента официального старта Европейского тура в 1972 году.
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Расписание сезона Европейского тура PGA
Сезон тура-2022 стартовал 25 ноября 2021 года и продлится до 20 ноября 2022-го. Всего в рамках Европейского тура гольфа запланировано 48 турниров.
В число официальных мероприятий сезона-2022 входят четыре крупных чемпионата по гольфу – Masters Tournament, PGA Championship, Открытый чемпионат США, British Open. А также два чемпионата мира по гольфу и пять турниров серии Rolex.
Как смотреть гольф на Eurosport
Посмотреть турнир можно эксклюзивно на сайте Eurosport.ru и в приложении Eurosport Player. При этом трансляции будут доступны только на территории России.
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