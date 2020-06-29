Гольфист сильно ударил по мячу и громко испортил воздух в прямом эфире. Он вообще не смутился!

Возможно, вы помните великую новость Eurosport.ru «На скамейке «Реала» кто-то ядерно испортил воздух». Так вот!

На турнире Travelers Championship в американском штате Коннектикут произошел неприятный случай, шлейф от которого будет тянуться еще долго.

После одного из ударов в финальном раунде гольфист Иэн Поултер сильно двинул клюшкой по мячу и оглушительно испортил воздух. Рядом с ним на первой лунке находился другой игрок Грег Чалмерс. Поултер ни капли не смутился такой реакцией собственного организма и весело спросил у Чалмерса: «Получил?»

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Грег тут же ответил: «Стой, где стоишь», на что автор шептуна лишь расхохотался. «Нельзя было сделать это чуть-чуть потише?» – поинтересовался у него Чалмерс.

Позже Иэн отреагировал на выходку в твиттере. «Тем утром пустил три шептуна в клубе на первом колышке. Всегда опасайтесь прямого эфира», – написал он и приложил запись инцидента.

Грег Чалмерс тоже обратил внимание на видео эпизода и написал в соцсети: «Мне понравилось слово «пердеж» в прикрепленных субтитрах. Лично для меня это все и подтвердило». «Лучшее: это когда все решили, будто это ты», –

Поултер.

Иэн Поултер на Travelers Championship-2020 занял 64-е место и стал пятым с конца. Грег Чалмерс – предпоследний (67-й) из тех, кто прошел все лунки.

У 44-летнего Поултера три победы на турнирах PGA Tour, последнюю он одержал на открытом чемпионате Хьюстона в 2018 году.

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