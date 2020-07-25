Мальчик уговорил отца на рискованный трюк из гольфа. Что было дальше

20-й этап
Квалификация
Все закончилось хорошо.
Мотивирующее видео 100 уровня.
Легендарный американец выиграл первый турнир «Большого шлема» с 2008 года.
Перед вами удар, который с полным правом может претендовать на звание лучшего в уходящем году. Вы когда-нибудь пробовали попасть в лунку рикошетом от забора?
Американский гольфист Люк Дональд попал в голову девушке-волонтеру мячом для гольфа, неудачно выполнив удар.
Молодой корейский гольфист Йонг-Юн Янг сенсационно обыграл на турнире US PGA Championship самого Тайгера Вудса
Американский гольфист Том Уотсон посетил военную базу США в Ираке.