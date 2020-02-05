На турнире по гольфу Waste Management Phoenix Open 2020, входящего в PGA тур, случилось потрясающее событие.

Американец Уэбб Симпсон готовился к удару на 16-м грине, как вдруг его отвлекла привлекательная болельщица. Девушка отвлекала гольфиста тем, что вытащила из-под светло-зеленой футболки грудь, и показала ее всем стоявшим на поле. Симпсон заметил это, смутился и временно отошел от мяча.

Дама обрадовалась произведенному эффекту и повторила трюк с обнажением. Зрители пришли в восторг; Уэбб пропустил время для удара. Об этом сообщила газета The Sun.

Видео инцидента можно посмотреть по ссылке – но только в том случае, если вы уже достигли совершеннолетия!

Несмотря на инцидент, Симпсон затем закатил два мяча подряд, перевел игру в плей-офф с Тони Финау и там расправился с соперником.

34-летний гольфист получил главный приз в размере 1,3 миллиона долларов.

Модель показала грудь на скачках и получила бан. Но нарушила запрет и снова пробралась на гонки

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