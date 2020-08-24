Алексей Несов уже провел две успешные гонки.

Россиянин Алексей Несов стал самым молодым пилотом из РФ международной серии GT Open за всю историю существования чемпионата.

16-летний гонщик представляет команду AKM by Antonelli на автомобиле Mercedes AMG GT3 Evo. Чемпионат является первым для спортсмена международным соревнованием, до этого молодой пилот несколько лет выступал в картинге, а в 2019 году перешел в российскую серию «Формулы-4», где по итогам сезона занял 3-е место.

Формула-1 Хэмилтон перевел собаку на веганский корм. Возможно, на решение повлияла смерть его второго бульдога ВЧЕРА В 13:29

«Участие в серии GT Open – большая честь и колоссальный прорыв в моей карьере. После относительно маломощной «Формулы-4» я впервые пробую свои силы в классе GT3. Выражаю огромную благодарность «Лаборатории Касперского» за то, что поверили в меня и дали такой бесценный шанс проявить себя на международной арене», – заявил Несов.

Первый этап GT Open прошел в Венгрии на трассе Хунгароринг в начале августа, где Несов совместно со вторым пилотом команды AKM by Antonelli, Александром Моисеевым, заняли 2-е место в своей категории в одной из гонок.

По итогам второго этапа, прошедшего 20-23 августа на автодроме Поль Рикар во Франции, экипаж занял также 2-е место, а в турнирной таблице он расположился на 3-м месте в своей категории.

Следующая гонка пройдет в Австрии 12-13 сентября.

Лидер гонки упал на ровном месте и от досады избил невинный газон

Подписывайся на нас Вконтакте

Гран-при Испании Боттас похудел на 3 кг из-за черного комбинезона. «Мерседес» сменил цвет в поддержку BLM 17/08/2020 В 11:41