Девушка, пожелавшая остаться неизвестной, рассказала, что сдавала Единый государственный экзамен за известную спортсменку. Она написала тесты по русскому языку, математике и биологии.

«Я закончила школу в 2012 году, после поступила в ВУЗ. В это же самое время ко мне обратилась моя директриса из начальной школы, хорошая знакомая мамы, и попросила сдать ЕГЭ за другого человека. Это была известная спортсменка, которая то ли из-за травмы, то ли из-за сборов пропускает экзамен. А ей надо сдать на минимум, лишь бы вообще сдать», – сообщила леди в материале TJournal.

Она заявила, что спортсменка затем стала олимпийской чемпионкой, а также добавила, что сожалеет об этом поступке.

Олимпийские игры-2012 в Лондоне, логотипGetty Images

Спустя месяц, 23 июля, пользователь TJournal Vlad Makarov провел расследование и, возможно, вычислил спортсменку, вместо которой сдавала ЕГЭ героиня истории. Автор выбрал девушек от 16 до 18 лет и нашел 15 совпадений. Затем юзер изучил информацию в открытых источниках об образовании всех чемпионок Игр в Лондоне.

Лучше всего критериям отвечает гимнастка Алия Мустафина – в 2012-м она как раз оканчивала школу и сдавала для поступления в РГУФКСМиТ русский, математику и биологию, а также должна была пройти собеседование. Помимо этого в августе 2011-го Алия порвала крестообразные связки и, вероятно, во время сдачи ЕГЭ усиленно восстанавливалась к Олимпиаде.

«Может быть, хорошо, что Мустафина готовилась к Олимпиаде вместо ЕГЭ? Можно и так сказать. Алия Мустафина – без преувеличения великая спортсменка. Наряду со Светланой Хоркиной она является самой титулованной гимнасткой в истории России. У обеих по две золотые олимпийские медали, в сумме – по семь медалей», – резюмирует Vlad Makarov на TJournal.

Мустафина на Играх-2012 принесла России четыре медали – золото на брусьях, серебро в командных упражнениях и две бронзы в вольных упражнениях и в многоборье.

Алия – трехкратная чемпионка мира, пятикратная чемпионка Европы. В июне 2017-го у нее родилась дочь от бобслеиста сборной России Алексея Зайцева.

Как все устроено: спортивная гимнастика

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