Олимпийская чемпионка Ольга Корбут: «Тренер Кныш изнасиловал меня перед Играми-1972»

Ольга Корбут обвинила тренера Ренальда Кныша в изнасиловании, когда спортсменке исполнилось 17 лет.

По словам Корбут, Кныш изнасиловал ее накануне Игр-1972 в Мюнхене. «Это правда, с которой я живу. Я скрывала это все, потому что было стыдно. Это произошло в Минске в гостинице «Юбилейная». Прямо перед Олимпийскими играми», – рассказала Ольга в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале.

Корбут надеется, что после ее признания 87-летний Кныш понесет наказание.

«Это правда. Пусть он говорит что угодно. Надо нести этот грех, который вы сделали. И не только со мной, Ренальд Иванович. Я вас уважаю как тренера, но как человек, извините, вы никто для меня», – добавила Корбут.

В ходе телепередачи ведущий связался с Кнышом с помощью видеозвонка. Тренер обвинил Ольгу во лжи. «Вранье с первого и до последнего слова. Какое хамство, нахальство и паскудство!» – заявил тренер.

На Играх в Мюнхене в 1974-м Корбут завоевала три золота и одно серебро.

Через 2 года после успеха Корбут по мотивам биографии спортсменки был снят художественный фильм «Чудо с косичками».

В 2017 году испытывающая финансовые трудности Корбут выставила на аукцион олимпийские награды.

В прошлом году двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Татьяна Гуцу обвинила Виталия Щербо в изнасиловании.

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