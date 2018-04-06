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Бывший муж изнасилованной гимнастки Корбут: «Она имела право об этом сказать, потому что это правда»
Темная история прошлого набирает обороты.
Солист группы «Песняры» Леонид Борткевич рассказал, зачем пришел на эфир программы «Пусть говорят» на Первом канале, в котором его бывшая супруга, советская гимнастка Ольга Корбут, обвинила в изнасиловании тренера Ренальда Кныша.
«Я не хотел эту тему поднимать, но так получилось. Все-таки изнасилование было, он потом и вторую девочку склонял к этому. Кныша немного жалко. Мы ходили к генеральному прокурору, но ведь тогда замяли это дело.
Кныш талантливый тренер, гениальный. Он говорил, как нужно делать элементы, Ольга упрямилась и делала по-своему. Но все-таки удалось переломать, и те элементы, которая она выполняла впервые, сейчас уже входят в обязательную программу. Ольга не могла всю в жизнь в себе это хранить», – рассказал Борткевич в интервью «Спорт-Экспресс».
Бывший муж гимнастки отметил, что Кныш хотел жениться на Корбут, но она ему отказала.
«У них была большая разница в годах, но он готовил Ольгу в жены. Бывает такое между спортсменкой и тренером – сначала тренируются, потом женятся. Но в этом случае он ее изнасиловал. С одной стороны, мне его жалко, ведь он уже настолько старый. А с другой – Ольга имела право обвинять тренера в изнасиловании. Потому что это было!» – резюмировал Леонид.
- По словам Корбут, тренер надругался над ней перед Олимпиадой-1972, когда Ольге было 17 лет.
- В прошлом году двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Татьяна Гуцу обвинила Виталия Щербо в изнасиловании.