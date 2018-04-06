Бывший муж изнасилованной гимнастки Корбут: «Она имела право об этом сказать, потому что это правда»

Солист группы «Песняры» Леонид Борткевич рассказал, зачем пришел на эфир программы «Пусть говорят» на Первом канале, в котором его бывшая супруга, советская гимнастка Ольга Корбут, обвинила в изнасиловании тренера Ренальда Кныша.

«Я не хотел эту тему поднимать, но так получилось. Все-таки изнасилование было, он потом и вторую девочку склонял к этому. Кныша немного жалко. Мы ходили к генеральному прокурору, но ведь тогда замяли это дело.

Кныш талантливый тренер, гениальный. Он говорил, как нужно делать элементы, Ольга упрямилась и делала по-своему. Но все-таки удалось переломать, и те элементы, которая она выполняла впервые, сейчас уже входят в обязательную программу. Ольга не могла всю в жизнь в себе это хранить», – рассказал Борткевич в интервью «Спорт-Экспресс».

Бывший муж гимнастки отметил, что Кныш хотел жениться на Корбут, но она ему отказала.

«У них была большая разница в годах, но он готовил Ольгу в жены. Бывает такое между спортсменкой и тренером – сначала тренируются, потом женятся. Но в этом случае он ее изнасиловал. С одной стороны, мне его жалко, ведь он уже настолько старый. А с другой – Ольга имела право обвинять тренера в изнасиловании. Потому что это было!» – резюмировал Леонид.

По словам Корбут, тренер надругался над ней перед Олимпиадой-1972, когда Ольге было 17 лет.

В прошлом году двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Татьяна Гуцу обвинила Виталия Щербо в изнасиловании.

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