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Артур Далалоян выиграл золото чемпионата мира в вольных упражнениях

Далалоян выиграл золото чемпионата мира в вольных упражнениях
Eurosport

1 час назад

Второе золото русского гения.

Русский гимнаст Артур Далалоян выиграл золото чемпионата мира в вольных упражнениях.

Он опередил на 0,034 балла японца Кэндзо Сираи и на 0,3 балла филиппинца Карлоса Эдриель Юло.

Чемпионат мира. Мужчины. Вольные упражнения:

1. Артур Далалоян (Россия) – 14,900

2. Кэндзо Сираи (Япония) – 14,866

3, Карлос Эдриель Юло (Филиппины) – 14,600.

4. Юл Молдауэр (США) – 14,566.

5. Артур Долгопят (Израиль) – 14,566.

6. Никита Нагорный (Россия) – 14,500.

  • Ранее Далалоян стал чемпионом мира в многоборье.
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