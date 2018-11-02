Getty Images
Артур Далалоян выиграл золото чемпионата мира в вольных упражнениях
Второе золото русского гения.
Русский гимнаст Артур Далалоян выиграл золото чемпионата мира в вольных упражнениях.
Он опередил на 0,034 балла японца Кэндзо Сираи и на 0,3 балла филиппинца Карлоса Эдриель Юло.
Чемпионат мира. Мужчины. Вольные упражнения:
1. Артур Далалоян (Россия) – 14,900
2. Кэндзо Сираи (Япония) – 14,866
3, Карлос Эдриель Юло (Филиппины) – 14,600.
4. Юл Молдауэр (США) – 14,566.
5. Артур Долгопят (Израиль) – 14,566.
6. Никита Нагорный (Россия) – 14,500.
- Ранее Далалоян стал чемпионом мира в многоборье.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте