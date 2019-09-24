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Американский робот Атлас исполнил гимнастические трюки, которые ты делал только во сне
Будущее наступило.
Компания Boston Dynamics опубликовала новое видео со своим роботом Атласом – на этот раз механический человек исполнил несколько упражнений из гимнастики.
В течение 40-секундного ролика Атлас встает на руки, делает несколько кувырков и разворачивается на 360 градусов в прыжке.
- Представители Boston Dynamics пояснили, что робот может последовательно выполнить серию упражнений не всегда, а в 80% попыток.
- В 2013 году компанию Boston Dynamics купил Google. Сейчас она принадлежит японскому холдингу Soft Bank.
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