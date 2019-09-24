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Американский робот Атлас исполнил гимнастические трюки, которые ты делал только во сне

Американский робот Атлас исполнил гимнастические трюки, которые ты делал только во сне
Eurosport

37 мин. назад

Будущее наступило.

Компания Boston Dynamics опубликовала новое видео со своим роботом Атласом – на этот раз механический человек исполнил несколько упражнений из гимнастики.

В течение 40-секундного ролика Атлас встает на руки, делает несколько кувырков и разворачивается на 360 градусов в прыжке.

  • Представители Boston Dynamics пояснили, что робот может последовательно выполнить серию упражнений не всегда, а в 80% попыток.
  • В 2013 году компанию Boston Dynamics купил Google. Сейчас она принадлежит японскому холдингу Soft Bank.

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