Компания Boston Dynamics опубликовала новое видео со своим роботом Атласом – на этот раз механический человек исполнил несколько упражнений из гимнастики.

В течение 40-секундного ролика Атлас встает на руки, делает несколько кувырков и разворачивается на 360 градусов в прыжке.

Представители Boston Dynamics пояснили, что робот может последовательно выполнить серию упражнений не всегда, а в 80% попыток.

В 2013 году компанию Boston Dynamics купил Google. Сейчас она принадлежит японскому холдингу Soft Bank.

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