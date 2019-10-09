Российским гимнастам покорилась историческая ачивка: они впервые в истории национальной команды завоевали золото в командном турнире ЧМ.

Сборная России показала первый результат, набрав 261,726 балла. Серебро у китайцев – 260,729 балла. Третье место взяла Япония с результатом 258,159 балла.

В чемпионском составе выступили следующие гимнасты: Давид Белявский, Артур Далалоян, Никита Нагорный, Денис Аблязин и Иван Стретович (Владислав Поляшов в запасе).

Турнир походит в немецком Штутгарте.

В последний раз россияне выигрывали командный турнир в 1991 году – в составе сборной СССР.

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