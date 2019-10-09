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Российские гимнасты впервые в истории взяли командное золото ЧМ
Браво, парни!
Российским гимнастам покорилась историческая ачивка: они впервые в истории национальной команды завоевали золото в командном турнире ЧМ.
Сборная России показала первый результат, набрав 261,726 балла. Серебро у китайцев – 260,729 балла. Третье место взяла Япония с результатом 258,159 балла.
В чемпионском составе выступили следующие гимнасты: Давид Белявский, Артур Далалоян, Никита Нагорный, Денис Аблязин и Иван Стретович (Владислав Поляшов в запасе).
- Турнир походит в немецком Штутгарте.
- В последний раз россияне выигрывали командный турнир в 1991 году – в составе сборной СССР.
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