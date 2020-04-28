Гимнастика

От растяжки экс-гимнастки падают в обморок. Ее идеальная фигура мотивирует заняться спортом

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Самира МустафаеваСамира Мустафаева

Самира Мустафаева

Фото: Eurosport

Евгений Коростелев
Автор:Евгений Коростелев
2 часов назад
@pilot938

Девушка уже не в спорте, но спорт все еще в ней.

Новая подборка Eurosport.ru посвящена бывшей гимнастке Самире Мустафаевой. Девушка выступала за сборную Азербайджана, а затем и за Россию, но в 2013-м завершила карьеру и сосредоточилась на бизнесе.

Самира – двукратный бронзовый призер чемпионатов мира, а теперь основатель и владелица сети фитнес-студий SM Stretching. Теперь бывшая спортсменка помогает другим становиться спортивнее и увереннее.

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