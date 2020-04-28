Самира Мустафаева
Фото: Eurosport
Девушка уже не в спорте, но спорт все еще в ней.
Новая подборка Eurosport.ru посвящена бывшей гимнастке Самире Мустафаевой. Девушка выступала за сборную Азербайджана, а затем и за Россию, но в 2013-м завершила карьеру и сосредоточилась на бизнесе.
Самира – двукратный бронзовый призер чемпионатов мира, а теперь основатель и владелица сети фитнес-студий SM Stretching. Теперь бывшая спортсменка помогает другим становиться спортивнее и увереннее.
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