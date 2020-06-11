Гимнастика

10-летняя гимнастка из США взорвала интернет – у нее 6 идеальных кубиков пресса и руки Шварценеггера

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10-летняя гимнастка Лиза Брукс

Фото: Instagram

Автор:Eurosport
6 минут назад

Такой пресс есть у каждого, просто он прячется под слоем жирка.

Если после карантина ты тоскуешь по своим лучшим формам, то вот тебе еще один повод пустить слезу. В штате Джорджия (США) живет 10-летняя гимнастка Лиза Брукс, у которой для ее возраста невероятно атлетичное тело.

Девочка с четырех лет занимается гимнастикой и, по словам ее родителей, делает все, чтобы стать лучшей из лучших. Лиза встает в 5:30 утра и по 30 часов в день занимается в импровизированном тренажерном зале, который ей организовали в кладовой. Ее тело выглядит впечатляюще – особенно пресс из шести кубиков.

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Мать девочки Джилл говорит, что ее с мужем часто критикуют за то, что они якобы отнимают у ребенка детство, но это не так. «Уверяю, мы не имеем к этом никакого отношения. Лиза сама рвется на тренировки», – заявляет Джилл.

Завидовать Лизе можно сколько угодно, и не только ее прессу. Руки девочки такие же мощные и рельефные, как и самых знаменитых качков планеты. Только чуть поменьше.

  • У Лизы больше 50 тысяч подписчиков в инстаграме.

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