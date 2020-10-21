Олимпийская чемпионка-2012 в Лондоне, гимнастка Каролина Севастьянова попала в топ-25 самых сексуальных женщин России. 25-летняя спортсменка заняла 25-е место из 100 в голосовании среди подписчиков журнала MAXIM.
Самой-самой признана певица Анна Плетнева, следом за ней расположилась коллега по сцене Ольга Серябкина, третья – Настя Каменских (да, тоже певица). Победительница набрала 4896 голосов, у Севастьяновой – 3901.
Также из звезд спорта на 58-м месте оказалась скелетонистка Юлия Канакина (3323), завершившая карьеру теннисистка Мария Шарапова – 90-я (2655), 98-я – прыгунья в длину Дарья Клишина (2203). Полностью список ищите по ссылке.
- Севастьянова – двукратная чемпионка Европы.
- Она завершила карьеру в 2012 году сразу после успеха на Играх в Лондоне.