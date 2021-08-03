Привет, я София Колодкина, давайте последим за финалами на отдельных снарядах! Сегодня в программе параллельные брусья и перекладина у мужччин, а также бревно у женщин.

Токио-2020 Тренер по гимнастике – об условиях в Токио: «Очередь – кошмар» 19/07/2021 В 14:36

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11:00. И вот спортсмены появляются в зале. В первом виде – параллельных брусьях – у нас Давид Белявский, олимпийский чемпион из России в командном зачете.

11:01. Белявский подойдет к брусьям пятым. Перед ним представитель Турции, два спортсмена из Китая и американец. Идет представление атлетом. Фух! Волнуемся и надеемся, весь сегодня гимнасты заканчивают свои выступления.

11:02. После брусьев нас ждут выступления девушек на бревне и мужчин на перекладине. Ждем-с!

11:04. Ферхат Арыджан из Турции на месте. Программу исполнил чистенько. Тренер и партнеры, да и сам турок очень себе аплодируют. Сжимает кулак Ферхат. Ждем цифры.

11:07. 15.633. Мощное начало. Следом уже протирает снаряд Цзоу Цзинъюань – он, на секундочку, бронзовый медалист в команде с Китаем на Играх в Токио.

11:10. Хорош, хорош китаец. Ровная программа, чистенькое приземление и какие-то безумные 16.233 на табло. Ухххххх! Вот это начало от атлетов.

11:11. Посмотрим, что покажет после такого американец Самуэль Микулак. Пока берет всю программу.

11:12. Мужчины показывают почти космический уровень. Хотя 15.000 от американца понимают его шансы бороться за что-то серьезное сегодня

11:14. Ю Хао из Китая уже вовсю крутит нереальные комбинации на брусьях. Он, кстати, закончил квал с третьим результатом.

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