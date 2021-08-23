Международная федерация гимнастики (FIG) разрешит спортсменкам выступать на соревнованиях в головных уборах.
Соответствующая поправка должна быть одобрена на следующем заседании Исполнительного комитета и внесена в Правила рекламы одежды и приложениея к ним, сообщается на официальном сайте FIG.
Чтобы это было разрешено, головной убор должен, в первую очередь, плотно прилегать к голове и оставлять лицо спортсмена полностью открытым, чтобы не создавать угрозу безопасности во время его выступления. Также головной убор должен быть того же цвета, что и спортивный костюм.
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- Предполагается, что прежде всего речь о хиджабах, которые носят спортсменки из мусульманских стран.
- В заявлении FIG не уточняется, но, скорее всего, разрешение распространяется как для спортивной, так и для хужожественной гимнастики.
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