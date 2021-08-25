Давид Белявский – ветеран сборной. Игры в Токио для него третьи в карьере. Путь к медалям он начал еще в Лондоне-2012, уже в Рио-2016 взял серебро в командном многоборье и бронзу на брусьях, а в Токио-2020 вырвал со сборной первое за 25 лет золото. Eurosport.ru обсудил с Давидом бизнес по пошиву костюмов для Олимпиады, инвестиционный проект, скептическое отношение главного тренера к шансам на золото ОИ и отказ Симоны Байлз.

– Фото до и после объявления результатов разошлись на мемы. О чем думали в тот момент?

– После того, как Никита сделал вольные, мы понимали, что оценки нам хватит, чтобы обойти Японию. Встали обнявшись, и у всех были одни мысли: дадут или не дадут, поставят заслуженную оценку или нет. Потому что была совсем небольшая разница, а мы все-таки выступаем в Японии. Но верили, что прошли лучше, чем соперники. Об исторической для России медали, конечно, не думали.

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Российские гимнасты выиграли олимпийское золото Фото: Getty Images

– Слезы на глазах – нахлынувшая радость?

– Да. Не представляю, что было бы с нами, если бы в графе появилась двойка. Психологически мы к этому совсем не были готовы. Особенно, когда закончили коня и стартовали на удачном для нас снаряде – кольцах. Прыжок мы также выполнили отлично – я сам не верил, как ребята выложились именно на этом снаряде: все прыгали в доскок и даже без шага. Именно тогда пришло понимание, что мы можем бороться за золото.

– Никита смазал комбинацию на вольных. Программу собирал по ходу?

– Когда он начал делать связку из трех элементов, то не попал и решил импровизировать. У него такое бывает. Потом ему пришлось вторую и третью диагонали менять, а значит, по ходу всю программу адаптировать. Такое гимнасты не практикуют. Лишь те, кто умеет хорошо думать во время комбинации.

Российские гимнасты в ожидании баллов Фото: Getty Images

– Это повлияло на базовую оценку?

– На одну десятую, наверное. Никто кроме команды не понимал, что что-то пошло не так. В том числе судьи. Конечно, Никита много выступает, и жюри могло знать, какая комбинация должна последовать. Но одни считают элементы, из которых набирается базовая стоимость, другие следят за исполнением. Не обратили, видимо, внимания.

– Ты высчитал, что лучше убрать из вольной программы элемент Нагорного – тройное сальто назад – и сконцентрироваться на стабильности?

– За три дня до стартов мы думали, что Никита может пойти в полную стоимость, если будет не хватать и придется догонять. Оказалось, догонять не нужно было, важно было чисто сделать свое. Как закончили перекладину, посмотрели разницу баллов и приняли решение. Я всегда смотрю, считаю, анализирую, что и как нужно сделать. Какую оценку необходимо получить, чтобы выиграть. Это не входит в задачи капитана, но мне просто интересно. Например, перед соревнованиями я считал, какую сумму баллов мы потенциально должны набрать. Ошибся на одну десятую (итоговый балл – 262,500 – Eurosport.ru). Сейчас сложно высчитать, где мы не добрали: у нас было 18 выходов.

Попробовали сделать комфортную и стильную форму. Цели заработать никогда не было

– В Токио вы выступали в не совсем стандартных костюмах. Почему?

– Мы с женой (Марией Белявской – Eurosport.ru) сделали форму для сборной сначала на чемпионат мира в 2019-м. После того как ребята одобрили, сшили к Олимпиаде в Токио. Мы готовим специализированную одежду – в той, в которой выходить на снаряд удобно. Ту, что выдавали, мы использовали только во время официальных выходов – на награждение.

– После такого релиза отбоя не будет.

– Цели заработать никогда не было. Ведь я все время жаловался: тут штаны короткие, там – давит. Попробовали сделать комфортную и стильную форму. Сейчас это эксклюзивные наряды для разных сборных – уже четыре команды выступали в ней на Кубке России-2021. В купальники вкладываем смысл, где часто основа – национальная символика. Сама Федерация финансово поддерживает, ведь это отечественный производитель – нет необходимости заказывать форму в Англии.

– Что вкладывали в символ на форме?

– Так как символику использовать нельзя, мы сыграли на цветах: триколор вполне очевиден. Если присмотреться, то этот символ – узор на груди – напоминает ленту для медали: если золото повесить, то она станет продолжением рисунка.

– Коллаборации с художкой планируются?

– Нет, специфика совершенно другая: уйма камней, которые еще нужно прикрепить вручную. Очень много работы, а ее и так хватает: с нами на связи спортсмены на батутах и акробатических дорожках. Они работают персонально, федерация пока не обращалась.

Хочется в первую очередь большой зал. Но такие вложения нужны, что с зарплатой гимнаста не потянуть

– Медаль командного многоборья круче личного золота?

– Для нашей команды – определенно. Мы договорились, что для нас – это главная цель соревнований. Мысль возникла после 2019-го, когда мы взяли чемпионат мира. Тогда поняли, что есть реальный шанс выиграть. Там уже всех настраивали, в том числе и тренеров (Валерий Алфосов – главный тренер – Eurosport.ru). Потому что они не всегда верят в нас. Возможно, это их хитрый план: говорить, что команда ошибется и всем проиграет, чтобы мы активнее включались в работу. Были мысли даже не ехать с таким настроем. У нас ведь сложностей было много при подготовке: Артур и Денис – после недавних травм. Мы собрали команду из того, что есть. Очень рисковали, когда ставили такую четверку.

– Обычно Екатеринбург после Олимпиады тебя встречает в «Локомотиве» целым шоу. Традицию повторили и в этом году?

– Нет, зал очень маленький, поэтому не удалось всех собрать. На Шаумяна есть колледж, там поместились все 250 детей: пообщались, поговорили, они поздравили меня, а я дал несколько советов.

– Победы помогают поднять уровень спорта в регионах?

– Думаю, от самого региона зависит. Где-то такое бывает. В Свердловской области этот вид спорта не интересен властям. Пока никаких изменений не видим. Когда ощутимы успехи страны, тогда в гимнастику приходит больше людей. Но у нас ограничены условия: мы можем тренировать детей до начального уровня. Чтобы им идти дальше, нужны совершенно другие залы: например, большой гимнастический центр. Было бы здорово что-то такое построить в будущем. Это одна из целей на жизнь. Ближайшие три года я точно буду в спорте, а потом – посмотрим. Может, к этому времени – к моменту завершения карьеры – уже начнем что-то готовить.

Давид Белявский, Россия, спортивная гимнастика, Олимпиада в Токио-2020 Фото: Getty Images

– Что значит «У нас ограничены условия»? Ты имеешь в виду свой зал? Получается, ты начинающий инвестор?

– Да, у нас примерно 30% на троих. Партнеры – гимнасты. У них много по Екатеринбургу залов – академий гимнастики. Один из филиалов они решили назвать моим именем. История коммерческая, мы не субсидируемся областью. Поэтому хотим, чтобы в городе был региональный центр. Тогда детей, показывающих хорошие результаты, смогут переводить на бесплатное обучение. Ведь мы даем начальную базу, потому что в залах нет полноценных снарядов: лишь ямы и батуты.

– В перспективе еще парочка залов?

– Хочется в первую очередь большой зал. Но там такие вложения нужны, что с зарплатой гимнаста не потянуть. Допустим, в Новосибирске такой зал стоит 360 млн рублей. Но он полностью оборудован: баня, сауна, места для восстановительных процедур. Он подходит и для проведения соревнований – есть трибуны. Нам и за всю жизнь на такой не собрать. Но Новосибирску область такой подарок преподнесла – школу назвали в честь олимпийского чемпиона 1996 года Евгения Подгорного. Мы как раз его сменщики.

Никто за мою карьеру не отказывался выступать за сборную. В целом, не из-за какой проблемы не отказывались

– Токио – третьи Игры, ты – ветеран. Это говорит об уникальности или отсутствии конкуренции?

– Ага, с палочкой хожу.

Конкуренция чувствуется, но, видимо, пока не такого уровня. Таланты, безусловно, в сборной есть. Мухаммаджон Якубов прогрессирует. Начал выступать в этом году на чемпионате России за сборную, после – на Кубке России. Всего увез оттуда три медали. Он между этими соревнованиями хорошо прибавил. Якубов также многоборец – хорошо идут прыжковые снаряды: опорный и вольные. Есть также 17-летний Даниил Маринов из Казани – он пока в молодежном составе.

– За счет чего ты держишь уровень?

– Упорство, талант 100%, и мне очень нравится, что я делаю: выступать, тренироваться. Также нахожу причины успеха в психологии. Ведь у нас с Японией и Китаем в принципе одинаковая сложность. И тот, кто более устойчив, выигрывает. Думаю, в этом плане наша команда прибавила и оказалась сильнее.

– Работаете с психологом?

– Нет, с 2000-х не работаем. Рассказывали, что сборная начинала, но никто не мог найти общий язык со специалистами.

– Ситуация с Симоной Байлз – как раз про ментальное здоровье. Как оцениваешь?

Тренер Сесиль Лэнди утешает Байлз после неудачного выступления Фото: Getty Images

– Ох, сложно. Не знаешь, что она переживала. Могу судить только как гимнаст: понимаю, почему она допустила ошибку на бревне в командном многоборье. Симона готовила очень сложный прыжок – двойное сальто углом, но почему-то стала прыгать другой, который исполняла раньше. Возможно, это наложилось. Ведь техника иная, разные подходы. Потерялась. Скорее всего, посчитала, что может больше навредить команде в таком состоянии и снялась.

Я спрашивал потом у американских тренеров об их отношении к отказу. Сказали, что спокойно восприняли ситуацию, ведь сборная из-за нескольких ошибок могла лишится места в тройке. Посчитали это правильным решением, никакой речи об эгоизме не было.

– Возможна ли такая ситуация в сборной России?

Думаю, нет. Наши парни через три месяца после операции выходят. Никто за мою карьеру не отказывался выступать за сборную. В целом, не из-за какой проблемы не отказывались.

Нам не раз говорили журналисты, что пора придумать скандал, как у Медведевой и Загитовой на льду

– В перспективе можно назвать гимнастику второй художкой или синхронкой?

– Посмотрим, какая команда будет в Париже. Другие страны на месте не стоят. Япония резко обновилась почти всей четверкой с ЧМ-2019. Лишь Кая Казума (золотой медалист ЧМ-2015 в командном многоборье – Eurosport.ru) выступает. У сборной России нет смены поколений. Команда более возрастная. Омоложение происходит постепенно. Кто-то добавляется, кто-то уходит. С Рио один лишь новичок – Артур Далалоян.

– В Париж всей четверкой?

– Как подойдем к стартам через три года, но собираемся. Там другой регламент будет, как в Рио. Не четыре человека в командном многоборье, а пять. То есть будем искать кого-то еще, если наши планы не поменяются.

– Если вы впервые за 25 лет взяли золото, то художка – отдала. С судейством согласны?

– Смотрели в прямом эфире. Разговоров, конечно, вокруг судейства много, но я не разбираюсь в художке. Видел, как девушка роняет предмет. Я автоматически приравниваю это к падению со снаряда. А если ты падаешь, то вряд ли выигрываешь, если только не идешь с запасом. Таким же образом Яна Кудрявцева проиграла Маргарите Мамун в Рио – она уронила предмет.

– Ошибки судейства сбивают?

– Нет. Скорее, хочешь сделать лучше, если видишь, что есть какая-то несправедливость. Тем более, когда это субъективный вид спорта. Даже я – не то что зритель – не могу различить на одну десятую больше или меньше мне должны были поставить. А одна десятая на восемнадцать выходов в командном многоборье – это 1,8 баллов.

– Судейство вообще может быть менее субъективным?

– В Японии сейчас разрабатывают программу: гимнаста снимает несколько камер, а потом с помощью 3D-моделирования рассчитывается итоговый балл. В программу вбиваются сбавки, и при любом несоответствии машина будет это считывать.

– Резонансные ситуации положительно влияют на спорт?

– Конечно. Больше разговоров и даже скандалов, упоминаний конкретно этого вида спорта. Нам не раз говорили журналисты, что пора придумать что-то подобное, как у Медведевой и Загитовой на льду. Но мы всегда отвечали, что не хотим это создавать искусственно, как, я считаю, происходит в том же фигурном катании.

Алина Загитова и Евгения Медведева Фото: Getty Images

– С федерацией этот вопрос как-то обсуждался?

– Нет. Они консерваторы. «Спокойно работаем, завоевываем медали дальше», – вот их логика. Сейчас менеджер сборной России – бывший гимнаст Эмин Гарибов – делает много. Соревнования проводятся на европейском уровне: большие экраны, толпа зрителей, разминочные залы, церемония открытия, награды MVP. Даже, например, такие мелочи как афиши на всю стену создают классную картинку. Когда приезжаю в Германию выступать за клуб, все думают, что гимнасты на родине – главные звезды.

– Вам можно выступать за другие клубы?

– Да, я как легионер езжу. В Европе эта система хорошо развита. Мечтаю, чтобы в России было так же. Это внутренние соревнования, как РПЛ – только для гимнастов. Местные клубы приглашают легионеров с других континентов, подписывают контракты на сезон. Практически все страны там представлены. Моя команда – человек 16, по четыре спортсмена на снаряд. С 2017-го я в «Штраубенхардте», Никита Нагорный – в «Тегесаре». Мы практикует такое – это дополнительный заработок.

– Сегодня ты здоров физически и ментально?

– Да, полностью.

– После Рио – полугодичная передышка. Что после Токио?

– Также отдыхаю. Пропущу чемпионат мира в Японии в конце октября. Даже готовиться не буду. Артур Далалоян поедет, Денис – точно нет, Никита также не хотел. Девчонки, может, собираются: им по 16 лет, могут себе позволить. А мне лучше отдохнуть, взять перерыв – всегда после стартов необходимо эмоционально разгрузить себя. Дальше буду готовиться. В планах – Париж.

Давид Белявский на брусьях в Токио-2020 Фото: Getty Images

– К 2024 году будешь какой элемент готовить?

– Уже столько всего придумали. Что-то новое делать нет необходимости, да и желания. Тем более именной элемент у меня уже есть – в 2011-м в Японии соскок с брусьев два угла вперед. Элемент Давида Белявского. В правилах я уже оставил свой след.

– Кто-то им пользуется?

– На соревнованиях пока не замечал, сложный элемент Но думаю, что его будут все больше выполнять, так как стоимость того соскока, который в группировке делается сейчас, понижают. Будут осваивать мой.

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