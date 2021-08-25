Олимпийский чемпион Токио-2020 и капитан сборной России по спортивной гимнастике Давид Белявский высказал предположение, почему его вид спорта не сможет быть таким же популярным в медийном поле, как фигурное катание.

– Резонансные ситуации положительно влияют на спорт?

– Конечно. Больше разговоров и даже скандалов, упоминаний конкретно этого вида спорта. Нам не раз говорили журналисты, что пора бы придумать что-то подобное, как у Медведевой и Загитовой на льду. Но мы всегда отвечали, что не хотим это создавать искусственно, как, я считаю, происходит в том же фигурном катании, – рассказал Белявский Eurosport.ru.

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Сборная России по спортивной гимнастике в командном многоборье впервые за 25 лет взяла золото Игр. Историческую медаль принесли Давид Белявский, Никита Нагорный, Денис Аблязин, Артур Далалоян.

В личном многоборье медали увезли Никита Нагорный (две бронзы: в личном многоборьбе и на перекладине) и Денис Аблязин – серебро в опорном прыжке.

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