Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко рассказала, с какими сталкиваются спортсмены, заселяющиеся в Олимпийскую деревню в Токио.

«Вообще сегодня очень сложный день, первый день, организаторы еще мечутся, не все у них срабатывает так, как они хотят. Комнаты в Олимпийской деревне – это квартиры, которые, как говорится, не доведены до ума. Стоит кровать, стоит тумбочка – все. Обычно на Олимпиадах лучше не бывает. Но все нормально, мы считаем.

Единственное, туалет совмещен с ванной, и такой санузел на шестерых человек. Можете себе представить, такая маленькая комната, и приходится все делать по очереди. А здесь же жуткая жарища, и не один раз приходится вставать под душ. Вот это для нас страшно, даже страшнее, чем накладки с транспортом (смеётся).

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Были претензии к оргкомитету, что-то напутали с транспортом, и поэтому выезд на тренировку женской сборной отложился на 40 минут, а мужской – на час. Пришлось сидеть и ждать. А в остальном все хорошо.

Конечно, есть проблемы с забором слюны для тестирования, но мы организовали все, послали туда наших тренеров, они получили пробирки на все дни с номерами наших аккредитаций, поэтому нам не придется выстаивать очередь каждое утро. Сегодня мы возвращались с тренировки, и там очередь на целый квартал, кошмар», – цитирует тренера «Р-Спорт».

Соревнования по спортивной гимнастике на Олимпиаде в Токио пройдут с 24 июля по 3 августа.

На Играх гимнасты разыграют 14 комплектов медалей – 8 у мужчин и 6 у женщин.

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