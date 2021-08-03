Привет, я София Колодкина, давайте последим за финалами на отдельных снарядах! Сегодня в программе параллельные брусья и перекладина у мужччин, а также бревно у женщин.

Токио-2020 Тренер по гимнастике – об условиях в Токио: «Очередь – кошмар» 19/07/2021 В 14:36

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12:38. Уххх, напряженно! Судьи думаю, совещаются, тянут с цифрами.

12:36. Она, скорее всего, и взелет в тройку! Только какой будет? Чисто отстрелялась.

12:35. На снаряде Чэньчэнь Гуань – китаянка первая в квале с цифрами 14.933. Ухх, огнище!

12:33. Но девушка совсем не растрачивается. Улыбается и машет своему шестому месту. Да,да, это значит, она обходит Уразову, а русская сдвигается на седьмую строчку.

12:31. Флавия Сараива из Бразилии забрала наше внимание. Пока выглядит неувереннее всех – пару тройку раз боролась она с собой, чтобы не махнуть на маты. Да и выход с бревна получился неидеальным.

12:30. 12.733. Последняя, к сожалению, россиянка. Не даются пока снаряды представителям России сегодня.

12:29. Ех-у-у-у-у!! Справилась русская. Но был один мини-сбой на сальто – могла свалиться. Да, и на приземлении чуть ушла влево. Смотри цифры.

Владислава Уразова Фото: Getty Images

12:27. А у нас на экранах по бревну летает Владислава Уразова. Кулачки все сжали?

12:25. Исполнила не совсем уверенно проходку: пару раз были намеки на слет, но удержалась хрупкая девушка. Небольшая помарка и на выходе была – отлетела чуть в сторону. 13.733 У нее.

12:23. Хозяйка соревнований Урара Асикава будет оправдывать ожидания местной публики.

12:18. 13.866. Мало,мало, пока четвертая девушка.

12:17. Ойййй, чуть не улетела с бревна Суниса, но помогла себе обрести баланс и не свалилась.

12:16. Но там всего лишь 14.000. Уже американка уступает 0.223, а это второй результат. Многовато. А ведь дальше конкурентки не слабее. Например, ее же соотечественница Суниса Ли, которая была 3-я в квале.

12:14. Все притихли в зале. Ждут каких-то заоблачных цифр?

12:12. У-у-у-у-у! Зал ревет от восторгов, пускает слезу и Симона. Очень она рада чистому исполнению – даже ни разу не покачнулась, Байлз.

12:10. 14.233 у крошечной Сицзин. А сейчас на бревне уже легенда гимнастики – следим за проходкой Симоны Байлз. Уххх! Восстановится ли эмоционально?

12:07. 13.866 у канадки. А мы устремили взоры на Сицзин Тан. Красотка! Чуть, конечно, сошла левее на приземлении. Пока дамы идут чистенько и очень уверенно – никто не порывается упасть.

12:05. Охх! Канадка прошла ровно, ни разу не соскочила с бревна, но от напряжения расплакалась на плече у тренера.

12:03. Элизабет Блэк из Канады элегантно вбегает на снаряд. Она открывает 2-й на сегодня финал. Следим!

12:01. Аплодирует зал появившимся девушкам. Битва, за которой мы последим: Уразова и Байлз на бревне.

Томас Бах Фото: Getty Images

11:55. Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах тоже, как и мы, следит за гимнастками, но на трибуне. Ждет бревна. Он, видимо, большой фанат этого вида спорта. Когда русские девушки взяли золото в командном многоборье, он лично всех поздравил.

11:50. Давид Белявский занял 5️-й с 15.200 баллами. Сейчас идет награждение призеров.

11:49. Первая тройка: 1. Цзинюань Цзоу – 16.233, 2. Лукас Даузер – 15.700, 3. Ферхат Ариджан – 15.633

11:36. Давид Белявский – 5-й. С золотом в командном из Токио выезжает русский. Украинец Петр Пахнюк общается по камере с тренером и очень удручающе говорит, что не справился. Оно и правда, он лишь 7-й.

11:30. Лукас Даузер из Германии берет серебро, выталкивает он из тройки китайца.

11:25. Джо Фрейзер – гимнаст из Великобритании, победитель ЧМ в Штутгарте в 2019-м сейчас ждет цифры. Не очень ровно выполнил программу и явно не мечтает залететь в тройку. Британец всего лишь 7-й.

11:22. Петр Пахнюк из Украины на брусьях. Посмотрим за ним.

11:20. Все из заявленного выполнил и приземлился аккуратно. Ждем оценку. О-о-о-о-чень долго принимают решение судьи. 15.200. Это пока четвертый результат. Пока такой расклад: 1 – Китай, 2 – Турция, 3 – Китай.

11:19. Оххх! Давид на брусьях. Бронзовый в Рио хочет золото?

11:16. Оп, чуть неуверенно приземлился китаец, завершая свою программу – отскочил чуть-чуть левее. Потому цифры не гениальные – 15.466. Он третий.

11:14. Ю Хао из Китая уже вовсю крутит нереальные комбинации на брусьях. Он, кстати, закончил квал с третьим результатом.

11:12. Мужчины показывают почти космический уровень. Хотя 15.000 от американца понимают его шансы бороться за что-то серьезное сегодня

11:11. Посмотрим, что покажет после такого американец Самуэль Микулак. Пока берет всю программу.

11:10. Хорош, хорош китаец. Ровная программа, чистенькое приземление и какие-то безумные 16.233 на табло. Ухххххх! Вот это начало от атлетов.

11:07. 15.633. Мощное начало. Следом уже протирает снаряд Цзоу Цзинъюань – он, на секундочку, бронзовый медалист в команде с Китаем на Играх в Токио.

11:04. Ферхат Арыджан из Турции на месте. Программу исполнил чистенько. Тренер и партнеры, да и сам турок очень себе аплодируют. Сжимает кулак Ферхат. Ждем цифры.

11:02. После брусьев нас ждут выступления девушек на бревне и мужчин на перекладине. Ждем-с!

11:01. Белявский подойдет к брусьям пятым. Перед ним представитель Турции, два спортсмена из Китая и американец. Идет представление атлетом. Фух! Волнуемся и надеемся, весь сегодня гимнасты заканчивают свои выступления.

11:00. И вот спортсмены появляются в зале. В первом виде – параллельных брусьях – у нас Давид Белявский, олимпийский чемпион из России в командном зачете.

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