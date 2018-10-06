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Татран - Чеховские медведи

Лига чемпионов - 6 октября 2018

Гандбол, Лига чемпионов. Следите за матчем Татран – Чеховские медведи на Eurosport.ru! 6 октября 2018 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.





Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Татран и Чеховские медведи и как они играли друг с другом раньше. Гандбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Татран и Чеховские медведи, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Гандбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

