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Безумная атака «Ростова», которую остановили две штанги и космический сэйв вратаря

Безумная атака «Ростова», которую остановили две штанги и космический сэйв вратаря
Eurosport

36 мин. назад

ГК «Ростов-Дон» близок к выходу из группы.

В субботу женский гандбольный «Ростов-Дон» обыграл ГК «Будучность» (24:22) в рамках второго тура основного раунда Лиги чемпионов.

У девушек из России не все получалось. Например, в эпизоде ниже спортсменки два раза подряд не попали в ворота «Будучности» – сперва мяч, скользнув по двум штангам, отправился в поле, а следующий бросок почти вслепую отразила голкипер.

«Ростов-Дон» победил, нанеся меньше бросков, чем соперницы из Черногории – 37 против 39.

Они и Моуринью позвали на следующий матч – потому что, сами понимаете, не скользко.

  • «Ростов-Дон» занимает второе место в таблице, заработав 9 очков.
  • 10 февраля состоится матч ЛЧ против «Оденсе».

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