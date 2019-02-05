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Безумная атака «Ростова», которую остановили две штанги и космический сэйв вратаря
ГК «Ростов-Дон» близок к выходу из группы.
В субботу женский гандбольный «Ростов-Дон» обыграл ГК «Будучность» (24:22) в рамках второго тура основного раунда Лиги чемпионов.
У девушек из России не все получалось. Например, в эпизоде ниже спортсменки два раза подряд не попали в ворота «Будучности» – сперва мяч, скользнув по двум штангам, отправился в поле, а следующий бросок почти вслепую отразила голкипер.
«Ростов-Дон» победил, нанеся меньше бросков, чем соперницы из Черногории – 37 против 39.
Они и Моуринью позвали на следующий матч – потому что, сами понимаете, не скользко.
- «Ростов-Дон» занимает второе место в таблице, заработав 9 очков.
- 10 февраля состоится матч ЛЧ против «Оденсе».
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