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«Вардар» выиграл Лигу чемпионов. 5 игроков в составе и руководство клуба – из России
Серьезное представительство в лучшем клубе Европы.
Македонский «Вардар» выиграл гандбольную Лигу чемпионов. В Финале четырех македонцы сначала обыграли «Барселону» (29:27), а в главном матче оказались сильнее венгерского «Веспрема» – 27:24.
В составе победителей играет сразу пять представителей России – Даниил Шишкарев, Тимур Дибиров, Глеб Калараш, Сергей Горбок и Дмитрий Киселев.
- Спортивный директор «Вардара» – главный тренер мужской сборной России Эдуард Кокшаров.
- Владелец клуба – российский бизнесмен, генеральный менеджер мужских сборных России по гандболу Сергей Самсоненко.
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