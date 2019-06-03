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«Вардар» выиграл Лигу чемпионов. 5 игроков в составе и руководство клуба – из России

«Вардар» выиграл Лигу чемпионов. 5 игроков в составе и руководство клуба – из России
Eurosport

2 ч. назадОбновлено 1 час назад

Серьезное представительство в лучшем клубе Европы.

Македонский «Вардар» выиграл гандбольную Лигу чемпионов. В Финале четырех македонцы сначала обыграли «Барселону» (29:27), а в главном матче оказались сильнее венгерского «Веспрема» – 27:24.

В составе победителей играет сразу пять представителей России – Даниил Шишкарев, Тимур Дибиров, Глеб Калараш, Сергей Горбок и Дмитрий Киселев.

  • Спортивный директор «Вардара» – главный тренер мужской сборной России Эдуард Кокшаров.
  • Владелец клуба – российский бизнесмен, генеральный менеджер мужских сборных России по гандболу Сергей Самсоненко.

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