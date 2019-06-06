Гандболист македонского «Вардара» и сборной России Тимур Дибиров отметился потрясающим голом в «Финале четырех» Лиги чемпионов.

Сперва «Вардар» расправился с «Барселоной», затем в решающем матче одолел венгерский «Везпрем». Дибиров в последнем матче забил три мяча, один из которых предлагает оценить Федерация гандбола России. «Гол Тимура Дибирова – лучший в Финале четырех. Убедитесь сами!» – предлагает аккаунт федерации.

За «Вардар» выступают пять игроков из России.

Спортивный директор «Вардара» – главный тренер мужской сборной России Эдуард Кокшаров.

«Вардар» выиграл Лигу чемпионов. 5 игроков в составе и руководство клуба – из России

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