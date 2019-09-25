Киль
    -
    20:00
    25.09.19
    Sparkassen-Arena Kiel
    БГК имени Мешкова
      Лига чемпионов • Группа В
      Групповой этап
      Перед матчем

      Онлайн
      Киль - БГК имени Мешкова
      Лига чемпионов - 25 сентября 2019

      Гандбол, Лига чемпионов. Следите за матчем Киль – БГК имени Мешкова на Eurosport.ru! 25 сентября 2019 года в 20:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Киль и БГК имени Мешкова и как они играли друг с другом раньше. Гандбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Киль и БГК имени Мешкова, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Гандбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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