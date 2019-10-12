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Чеховские медведи - Динамо Бухарест

Лига чемпионов - 12 октября 2019

Гандбол, Лига чемпионов. Следите за матчем Чеховские медведи – Динамо Бухарест на Eurosport.ru! 12 октября 2019 года в 16:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.





Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Чеховские медведи и Динамо Бухарест и как они играли друг с другом раньше. Гандбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Чеховские медведи и Динамо Бухарест, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Гандбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

