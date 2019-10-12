Чеховские медведи
    -
    16:00
    12.10.19
    Динамо Бухарест
      Лига чемпионов • Группа D
      Групповой этап
      Перед матчем

      Онлайн
      Чеховские медведи - Динамо Бухарест
      Лига чемпионов - 12 октября 2019

      Гандбол, Лига чемпионов. Следите за матчем Чеховские медведи – Динамо Бухарест на Eurosport.ru! 12 октября 2019 года в 16:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Чеховские медведи и Динамо Бухарест и как они играли друг с другом раньше. Гандбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Чеховские медведи и Динамо Бухарест, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Гандбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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