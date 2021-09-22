Киль - Эльверум

Гандбол. Следите за матчем Киль – Эльверум на Eurosport.ru! 22 сентября 2021 года в 21:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.





Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Киль и Эльверум и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Гандбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.

Сегодня встречаются Киль и Эльверум, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Гандбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

