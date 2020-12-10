Хорватия (ж) - Румыния (ж)

Гандбол, Чемпионат Европы (ж). Следите за матчем Хорватия (ж) – Румыния (ж) на Eurosport.ru! 10 декабря 2020 года в 20:15 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.





Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Хорватия (ж) и Румыния (ж) и как они играли друг с другом раньше. Гандбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Хорватия (ж) и Румыния (ж), а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Гандбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

