Венгрия (ж) - Германия (ж)

Гандбол, Чемпионат Европы (ж). Следите за матчем Венгрия (ж) – Германия (ж) на Eurosport.ru! 12 декабря 2020 года в 18:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.





Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Венгрия (ж) и Германия (ж) и как они играли друг с другом раньше. Гандбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Венгрия (ж) и Германия (ж), а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Гандбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

