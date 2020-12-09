Женская сборная России по гандболу попала в коронавирусный скандал на чемпионате Европы – девушки вопиюще нарушили правила противодействия заражению и неприятно удивили весь мир.

Все началось с нескольких видео, которые появились в инстаграме федерации гандбола России. На нем спортсменки и тренеры играют в раздевалке в контактные игры – например, передают друг другу ложки изо рта в рот. «Немного активности в выходной», – говорилось в подписи к публикации.

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Говорилось, а не говорится – потому что ролики удалили из аккаунта после мощного резонанса: все, кроме сборной России, понимают, что в пандемию нужно быть осторожнее и соблюдать элементарные правила, а не контактировать подобным образом. Разумеется, зарубежные медиа сохранили скриншоты. И теперь сборную России могут наказать.

К слову, уже наказали – за контакт главного тренера Амброса Мартина с представителем федерации, который находился на трибуне вне пузыря без маски. Сборной вынесли предупреждение. Будет ли еще одно?

«Был потрясен, увидев это. У них не было зафиксировано случаев заражения, но это отвратительная работа пиарщиков, учитывая, что команду только что предупредили за контакты вне пузыря. Как можно публиковать такое в соцсетях? Очень глупо», – прокомментировали датские эксперты Лэрке Мёллер и Клавс Бруун Йоргенсен.

Амброс Мартин Фото: Getty Images

«Нет слов, – отреагировал норвежский журналист Уле Еревик. – Шокирующее поведение. Против идиотов и глупости бессильны сами боги. Может, это жесткие слова, но вы же видите подтверждение. Недопустимо передавать друг другу ложки на следующий день после ситуации, в которую попали русские. Если была бы возможность выгнать сборную России с турнира, надо было сделать это. Но, к сожалению, это вряд ли предусмотрено регламентом».

«Очень глупо, что россиянки так себя ведут. Еще глупее публиковать такое в социальных сетях. Получается, сборная России как-то неправильно читала правила», – заявила норвежская гандболистка Хенни Рейстад.

Сборная России по гандболу Фото: Getty Images

В сборной России считают, что все было сделано в рамках правил.

«Слышать такие претензии просто невероятно. Мы провели командное мероприятие в соответствии со всеми правилами и регламентом. Мы находились в отведенной для собраний команды комнате со спортивным инвентарем, утвержденным отелем», – ответил пресс-атташе команды Дмитрий Христич.

Зато на паркете у российксих гандболисток все хорошо – девушки поочередно обыграли Испанию, Чехию и Швецию. 10 декабря – матч против Черногории.

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