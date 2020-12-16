Женская сборная России по гандболу – действующие олимпийские чемпионки и четырехкратные чемпионки мира, неразрывно связанные с мощной тренерской фигурой харизматичного Евгения Трефилова. В августе 2019 года бессменный Евгений Васильевич ушел в отставку по состоянию здоровья, и все пошло не так.

На место главного тренера поставили испанца Амброса Мартина, который возглавлял ведущий российский клуб «Ростов-Дон». Под его руководством сборная взяла бронзу чемпионата мира 2019 года, но на чемпионате Европы-2020 в Дании сенсационно и оглушительно осталась без медалей. Удивительно, но титулованные русские гандболистки никогда не выигрывали Евро. Лучший результат – серебро 2018 года.

Чемпионат Европы (ж) Русские гандболистки на ЧЕ передавали изо рта в рот ложку. Весь мир в шоке 09/12/2020 В 11:54

ЧЕ-2020 девушки начали бодро, но на самом старте вляпались сразу в два скандала. Первый был связан именно с тренером Мартином – он отбил пять представителю национальной федерации, который находился на трибунах без маски. Это расценили как контакт с человеком вне пузыря и выписали сборной России предупреждение. Этого не хватило – через пару дней в соцсетях федерации появилось видео, как спортсменки играют в подвижные игры – в частности, передают друг другу ложку изо рта в рот. Весь мир был в шоке: русские снова плюют на антиковидные правила.

Несмотря на это, сперва сборная России прилично шла по сетке. В предварительном раунде гандболистки обыграли Испанию, Чехию и Швецию, но в основном начались проблемы. С Черногорией – минимальная победа (24:23), с Францией – ничья (28:28): реванша за финал 2018 года не получилось.

Игру за выход в полуфинал россиянки с треском проиграли хозяйкам турнира – датчанкам. Счет в пользу России горел на табло всего один раз, в самом начале (2:1), а потом девушки догоняли и отыгрывались. Не получилось ни разу, а Амброс Мартин совершенно потерял нити игры и делал странные замены, а апогеем стал тайм-аут – в критической ситуации тренер перешел на родной испанский. Это изрядно удивило и болельщиков у телевизора, и руководство федерации.

Амброс Мартин Фото: Getty Images

«Перейдя на испанский язык, он подвел черту под нашим сотрудничеством», – жестко заявил президент федерации гандбола России Сергей Шишкарев. Босс русского гандбола добавил, что Мартин отправится в отставку сейчас же – в матче за пятое место выводить команду на паркет будет кто-то другой.

«Амброс Мартин сейчас будет вынужден подать в отставку. В последнем интервью он сказал, что сконцентрирован на двух командах: одна из них – сборная России, вторая – семья. Мы приняли взвешенное решение дать ему возможность сконцентрироваться на второй команде – на его семье. Пусть он воспитывает сыновей и будет счастлив. Сыновья – это очень важно, как отец трех сыновей, я его очень понимаю.

Дания – Россия Фото: Getty Images

Контракт будет разорван, мы выплатим ему неустойку. Это достаточно большие деньги, которые я лучше бы отправил на развитие детского гандбола, но болею за дело, а не за деньги, поэтому препятствий для разрыва контракта не будет. Федерация понесет очень большие убытки, но мы готовы выполнить контрактные обязательства, выплатить всю неустойку и поблагодарить его за работу», – суровая риторика Шишкарева.

Кандидатуру на замену еще не озвучили – но 65-летний Трефилов точно не вернется: не позволяет здоровье. «Мне сегодня позвонило уже очень много людей с вопросом: «Вы не хотите вернуться?» Да, я-то хочу, ребят, но с моими болячками можно хотеть только сидя на диване. На какой-то промежуток я готов помогать, натаскивать молодого. Но этот промежуток будет минимальным», – заявил Евгений Васильевич. Он добавил, что перед Олимпиадой команду возглавит российский тренер из молодого поколения. В марте – отборочный турнир на Игры.

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