Онлайн

Украина - Чехия

Чемпионат Европы - 14 января 2020

Гандбол, Чемпионат Европы. Следите за матчем Украина – Чехия на Eurosport.ru! 14 января 2020 года в 22:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.





Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Украина и Чехия и как они играли друг с другом раньше. Гандбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Украина и Чехия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Гандбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

