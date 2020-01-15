Россия
    -
    22:30
    15.01.20
    Дания
      Чемпионат Европы • Группа E
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Россия - Дания
      Чемпионат Европы - 15 января 2020

      Гандбол, Чемпионат Европы. Следите за матчем Россия – Дания на Eurosport.ru! 15 января 2020 года в 22:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Россия и Дания и как они играли друг с другом раньше. Гандбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Россия и Дания, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Гандбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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