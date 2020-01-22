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Белоруссия - Австрия

Чемпионат Европы - 22 января 2020

Гандбол, Чемпионат Европы. Следите за матчем Белоруссия – Австрия на Eurosport.ru! 22 января 2020 года в 20:15 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.





Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Белоруссия и Австрия и как они играли друг с другом раньше. Гандбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Белоруссия и Австрия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Гандбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

