Нидерланды
    -
    20:00
    26.01.22
    Хорватия
      Чемпионат Европы • Группа I
      Плей-офф
      Перед матчем

      Нидерланды - Хорватия

      Гандбол. Следите за матчем Нидерланды – Хорватия на Eurosport.ru! 26 января 2022 года в 20:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Нидерланды и Хорватия и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Гандбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Нидерланды и Хорватия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Гандбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет