Кретей
    -
    22:00
    24.11.20
    Palais des Sports Robert-Oubron
    Шартр
      Чемпионат Франции • Тур 3
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Кретей - Шартр

      Гандбол, Чемпионат Франции. Следите за матчем Кретей – Шартр на Eurosport.ru! 24 ноября 2020 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Кретей и Шартр и как они играли друг с другом раньше. Гандбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Кретей и Шартр, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Гандбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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