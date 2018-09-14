Гандболист вслепую забил мяч с разворота – и все это не касаясь ногами паркета

В матче второго тура гандбольной СЕГА Лиги «Стяуа» из Бухареста на выезде проиграла загребскому «Динамо» – 17:24.

Несмотря на поражение, самый яркий эпизод матча остался за гостями: разыгрывающий румынской команды Стефан Вуйич сотворил небольшой шедевр. Вучич принял передачу партнера и не глядя закинул мяч в ворота броском с разворота.

Все это время серб находился в воздухе, так что его гол можно сравнить с точным ударом бисиклетой в футболе.

СЕГА Лига – региональная гандбольная лига высшего уровня, в которой участвуют команды из Белоруссии, Хорватии, Македонии, Сербии, Словакии, Румынии и Боснии и Герцеговины.

Гандболист бросил штрафной, но мяч прилип к перекладине. Реально прилип, ни туда и ни сюда

Еще больше крутых фактов и видосов на нашем канале в YouTube