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Гандболист вслепую забил мяч с разворота – и все это не касаясь ногами паркета

Гандболист вслепую забил мяч с разворота – и все это не касаясь ногами паркета
Eurosport

14/09/2018 в 21:41

Простой парень обрел навыки Супермена.

В матче второго тура гандбольной СЕГА Лиги «Стяуа» из Бухареста на выезде проиграла загребскому «Динамо» – 17:24.

Несмотря на поражение, самый яркий эпизод матча остался за гостями: разыгрывающий румынской команды Стефан Вуйич сотворил небольшой шедевр. Вучич принял передачу партнера и не глядя закинул мяч в ворота броском с разворота.

  • Все это время серб находился в воздухе, так что его гол можно сравнить с точным ударом бисиклетой в футболе.
  • СЕГА Лига – региональная гандбольная лига высшего уровня, в которой участвуют команды из Белоруссии, Хорватии, Македонии, Сербии, Словакии, Румынии и Боснии и Герцеговины.

Гандболист бросил штрафной, но мяч прилип к перекладине. Реально прилип, ни туда и ни сюда

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