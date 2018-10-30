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«Даже Макгрегор бы уже сдался». Константин Игропуло съязвил по поводу захвата со стороны противника

«Даже Макгрегор бы уже сдался». Игропуло съязвил по поводу захвата со стороны противника
Eurosport

6 мин. назад

При первом взгляде на фото можно подумать, что это Дмитрий Нагиев в спин-оффе «Физрука».

Российский гандболист Константин Игропуло выложил в твиттер фотографию, где соперник пытается остановить его запрещенным приемом – захватом за горло.

«Даже Макгрегор бы уже сдался», – отметил Константин.

  • В настоящий момент Игропуло выступает за Брестский гандбольный клуб имени Мешкова.
  • Игропуло – четырехкратный чемпион России, двукратный чемпион Испании, чемпион Греции, победитель Лиги чемпионов, чемпион Европы по пляжному гандболу.

Интервью Eurosport.ru с Константином Игропуло

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