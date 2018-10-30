«Даже Макгрегор бы уже сдался». Константин Игропуло съязвил по поводу захвата со стороны противника
При первом взгляде на фото можно подумать, что это Дмитрий Нагиев в спин-оффе «Физрука».
Российский гандболист Константин Игропуло выложил в твиттер фотографию, где соперник пытается остановить его запрещенным приемом – захватом за горло.
«Даже Макгрегор бы уже сдался», – отметил Константин.
- В настоящий момент Игропуло выступает за Брестский гандбольный клуб имени Мешкова.
- Игропуло – четырехкратный чемпион России, двукратный чемпион Испании, чемпион Греции, победитель Лиги чемпионов, чемпион Европы по пляжному гандболу.
Интервью Eurosport.ru с Константином Игропуло
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