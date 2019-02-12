Константин Игропуло встал на каблуки и перепел хит Лободы на день рождения Евгении Старцевой

Гандболист сборной России и белорусского БКГ им. Мешкова Константин Игропуло приготовил незабываемый подарок к 30-летию волейболистки казанского «Динамо» Евгении Старцевой.

Игропуло выбрал максимально концептуальный подход к созданию праздничного видео. На первых секундах слышно, как в одном из репортажей комментатор называет Старцеву Суперстарцевой. Завязка ведет к пародии на песню поп-певицы Светланы Лободы «SuperSTAR»: Игропуло нацепил парик, джерси с фамилией Старцевой, ультракороткие волейбольные шорты и даже встал на каблуки.

Оригинал бессмертной композиции Лободы.

В декабре сборная России взяла серебро ЧЕ, уступив в финале французам.

33-летний Игропуло – четырехкратный чемпион России.

Голландская гандболистка вышла на площадку в день рождения и через 90 секунд сломала себе нос

Подписывайся на Eurosport.ru в твиттере