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Константин Игропуло встал на каблуки и перепел хит Лободы на день рождения Евгении Старцевой
Один раз увидев, ты уже это не развидишь.
Гандболист сборной России и белорусского БКГ им. Мешкова Константин Игропуло приготовил незабываемый подарок к 30-летию волейболистки казанского «Динамо» Евгении Старцевой.
Игропуло выбрал максимально концептуальный подход к созданию праздничного видео. На первых секундах слышно, как в одном из репортажей комментатор называет Старцеву Суперстарцевой. Завязка ведет к пародии на песню поп-певицы Светланы Лободы «SuperSTAR»: Игропуло нацепил парик, джерси с фамилией Старцевой, ультракороткие волейбольные шорты и даже встал на каблуки.
Оригинал бессмертной композиции Лободы.
- В декабре сборная России взяла серебро ЧЕ, уступив в финале французам.
- 33-летний Игропуло – четырехкратный чемпион России.
Голландская гандболистка вышла на площадку в день рождения и через 90 секунд сломала себе нос