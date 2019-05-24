Главный тренер «Кубани» и женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов в интервью «Р-Спорт» рассказал, как справился с проблемами со здоровьем.

– Объясните, как вас уговорили на операцию. Может, была конкретная ситуация, после которой вы решились?

– Стал хуже себя чувствовать. Прошел обследование у всех специалистов. Последним был кардиолог, который сказал: «Батенька, вас надо срочно оперировать». А у меня через два дня домашняя игра с «Безансоном». В общем, решил, что проведу ее и лягу в больницу. Уверен был, что француженок обыграем и выйдем досрочно в плей-офф, и в Норвегию на игру с «Ларвиком» команда спокойно без меня слетает. А как все вышло – помните [«Кубань» проиграла 28:29]? Тут проиграли, туда полетели без меня, сыграли вничью и только подарок от «Виборга» нам помог.

– Самый сложный момент, который пришлось пережить за это время?

– Операция. С искусственной остановкой сердца. Я ее пережил.

Евгений ТрефиловGetty Images

– За все время в больнице вам хоть раз было страшно?

– Сказать, что не было – совру. Было страшно. Мы все живые люди. Умирать никто не хочет. А можно перед операцией на сердце точно знать, что еще увидишь этот мир? Вот. И никто не может. Даже врачи. Хотя они – молодцы, подбадривали, как могли. Дай им всем бог здоровья!

– Как они на вас реагировали?

– Да у них таких как я – через одного. Вот для одних нормально – интервью брать. Для меня – тренировать. А для них – операции на сердце делать. Работа такая. Рутина. Но вытаскивают людей с того света. Поэтому для них у меня был типичный случай. Ну, только если кто знал, кто я такой, могли пошутить по-особому.

В 2016 году Трефилов привел сборную к победе на ОИ.

Также сборная России под его руководством выиграла четыре чемпионата мира.

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