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В Польше утонула российская гандболистка
Ужасная трагедия.
В Польше погибла спортсменка из сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева.
О трагедии сообщила Федерация гандбола России. 20-летняя девушка умерла после окончания чемпионата Европы, который завершился вчера, 7 июля. Сообщается, что Екатерина утонула в водоеме рядом с игровыми кортами, подробности происшествия выясняет польская полиция.
- Екатерина Королева была игроком «Ставрополья» и выступала за молодежную сборную России.
- Федерация гандбола выразила соболезнования родным и близким погибшей.
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(Фото: официальный сайт Федрации гандбола России)
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