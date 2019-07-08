В Польше погибла спортсменка из сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева.

О трагедии сообщила Федерация гандбола России. 20-летняя девушка умерла после окончания чемпионата Европы, который завершился вчера, 7 июля. Сообщается, что Екатерина утонула в водоеме рядом с игровыми кортами, подробности происшествия выясняет польская полиция.

Екатерина Королева была игроком «Ставрополья» и выступала за молодежную сборную России.

Федерация гандбола выразила соболезнования родным и близким погибшей.

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(Фото: официальный сайт Федрации гандбола России)

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