Московский гандбольный клуб «Спартак» в ближайшее время будет переименован в ЦСКА.

Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. «Спартак» переименуют в ЦСКА. Игрокам уже сообщили о таком решении. Скорее всего, объявлено о переименовании будет на следующей неделе», – сказал собеседник агентства.

Мужской гандбольный клуб «Спартак» был основан в 2017 году.

В сезонах-2017/18 и 2018/19 команда стала серебряным призером чемпионата России, в сезонах-2017/18, 2018/19 и 2019/20 – серебряным призером Кубка России.

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