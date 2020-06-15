Гандбол

Призер ОИ-2004 разнес московский двор из-за боязни змей и клещей

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Михаил Чипурин

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
11 минут назад

Больше всего досталось клумбам и палисадникам.

Бронзовый призер Олимпийских игр-2004 по гандболу Михаил Чипурин разнес двор в Хорошевском районе Москвы.

Экс-спортсмен растоптал палисадники, покрошил загородки и поилку для птиц, испортил клумбы. Как сообщает Mash, Чипурин оправдал вандализм тем, что флора могла быть логовом клещей и змей, а в поилке могли захлебнуться дети. Полицейские прибыли на вызов очевидцев, составили протокол, но не задержали Чипурина и его жену, помогавшую мужу творить хаос.

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  • 39-летний Чипурин – десятикратный чемпион России в составе «Чеховских медведей».
  • Спортсмен завершил карьеру в 2017 году.

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