Во время матча женского чемпионата Украины по гандболу между «Днепрянкой» (Херсон) и «Реалом» (Николаев) произошла массовая драка с участием спортсменок и тренеров.

Потасовка возникла после нарушения правил гандболисткой «Реала» Светланой Аксеновой. Ее соперница Каролина Савченко отреагировала слишком эмоционально, и девушки набросились друг на друга. К ним присоединились остальные гандболистки, стали наносить прицельные удары и таскать оппоненток за волосы.

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Судья не сумела разнять спортсменок, отошла в сторону и схватилась за голову. В драку тем временем вступили мужчины из обоих тренерских штабов. Когда ситуация успокоилась, рефери показала две красные карточки зачинщицам.

Матч завершился со счетом 30:28 в пользу «Днепрянки».

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