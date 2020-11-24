Российский гандболист Константин Игропуло завершил игровую карьеру.

«Скажу честно, я не хочу заканчивать карьеру, но мое здоровье не позволяет продолжать заниматься профессиональным спортом. Сегодня я открыто решил сказать вам о том, что это конец. Я не хочу лицемерить, говоря, что мне легко мириться с этим фактом. Но решение принято, я больше не буду пытаться играть», – написал Игропуло в личном телеграм-канале «Гандбол Липучий».

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Также гандболист прикрепил к посту собственный клип на песню «Без ног». В ней Игропуло рассказывает о своей карьере и ее завершении. В ролике мелькают кадры лучших игровых моментов.

«Я сгораю, но хочу гореть, делясь своим теплом. В моем видео каждый сможет увидеть себя, точно также, как я услышал себя в песне Noize MC, которая стала основой моего месседжа.

Мое видео – утрированная метафора. И мне хочется верить, что мне удастся донести до вас то, что происходит внутри меня. Нет, я не пытаюсь вызвать к себе жалость, в конце концов, в судьбах людей случаются вещи и посерьезнее. Оглядываясь назад, я бы не стал ничего менять – абсолютно доволен своей историей. Но в то же время я не могу спокойно мириться с таким финалом.

Да, для обычной жизни у меня есть пара ног. Но для гандбола их больше нет. Мне удалось прийти в себя после моей первой в карьере травмы и несмотря на фатальные прогнозы, восстановить колено. Но это был не счастливый конец – появились проблемы с хрящами, которые распространились на другие суставы. Боли, которые я испытывал в последнее время, стали невыносимыми».

Игропуло – победитель Лиги чемпионов, четырехкратный чемпион России, чемпион Испании, Греции, обладатель Кубка Германии.

Последним клубом 35-летнего спортсмена была польская «Висла», за которую он выступал с 2018 года.

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