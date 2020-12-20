Генеральный директор Федерации гандбола России Лев Воронин рассказал о проблеме мужской сборной перед поездкой на чемпионат мира.
По решению CAS, на форме команды не должно быть флага, герба и любого другого национального символа.
«Вариантов у нас нет, перешить форму мы точно не успеем. Мы заказывали ее еще в апреле, она шилась семь месяцев, и вот в ноябре мы ее получили. Девочки поехали в ней на чемпионат Европы в Данию. Герб вшитый, его наносил экипировщик. Разумеется, есть флаги на рукавах и надпись Russia Handball. Варианта отпороть нет. Можно только заклеить, и вероятно, это мы и будем делать. По старинке, лейкопластырем. Но тут есть опасность – а вдруг отвалится? Ну или пойти в магазин и купить обычные майки с шортами, в них и ехать.
Насколько я понимаю, каждая международная спортивная федерация сама принимает решение, разрешить или не разрешить. Поэтому мы ждем ответа от организаторов турнира. Очень надеюсь на положительный ответ, потому что это сэкономит нам средства, силы и нервы», – приводит слова Воронина «МК».
- Чемпионат мира стартует в Египте 14 января 2021 года.
- Бан России будет действовать еще 2 года – до 2022-го.