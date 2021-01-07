14 января в Египте стартует чемпионат мира по гандболу, на котором сборная России будет лишена возможности демонстрировать национальный флаг и воспроизводить гимн страны в любом виде. Запрет распространяется даже на отель, в котором будет проживать команда. Об этом сообщил генеральный директор Федерации гандбола России Лев Воронин.

Из-за санкций, наложенных Всемирным антидопинговым агентством (WADA), российские спортсмены до 16 декабря 2022 года вынуждены выступать без флага и гимна на Олимпийских играх и чемпионатах мира. При этом изначально WADA отстранил Россию на четыре года, но Спортивный арбитражный суд (CAS) уменьшил этот срок вдвое.

Гандбол Гандболисты не знают, в чем ехать на ЧМ. На форме герб, новую сшить не успеют 20/12/2020 В 23:16

«Доходит до маразма. Ходить в форме [с национальной символикой] мы не имеем права даже в гостинице, находясь в своих номерах», – цитирует Воронина ТАСС.

ЧМ пройдет с 14 по 31 января.

Сборная России выступит под названием «Команда Федерации гандбола России».

Вместо национального флага будет использоваться флаг ФГР (белое полотнище с логотипом ФГР без надписей).

Чемпионат Европы (ж) Тренера гандболисток выгнали за тайм-аут на испанском. Трефилов вернется? 16/12/2020 В 18:30